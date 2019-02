Fallende Aktienkurse bescheren Shortsellern eine Renaissance. Ihre Wetten auf fallende Kurse zahlen sich wieder aus. Gegen welche Unternehmen sie sich in Stellung bringen - und wer besonders gefährlich ist.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Mit fünf kleinen Mahlzeiten am Tag will Medifast die Kilos der abnehmwilligen Amerikaner schmelzen lassen. Erdbeershakes, Schokopfannkuchen und Meersalzpopcorn als Snack für Zwischendurch inklusive. Völlerei statt Enthaltsamkeit: Ähnlich wie Weight Watchers verdient Medifast Geld mit Ernährungsplänen und Schlankheitsriegeln. Scheinbar ein sicheres Geschäft - der US-Konzern wurde fetter, der Medifast-Kurs vervierfachte sich binnen zwölf Monaten. Vor drei Monaten aber bereitete ein Report von Gotham City Research Medifast-Aktionäre auf magere Zeiten vor: Medifast-Riegel würden Kunden nicht schlank, sondern krank machen, heißt es darin. Jeder Vierte könne Magen-, Darm- oder Gallenprobleme bekommen. Und die Medifast-Aktie werde bis zu 86 Prozent verlieren. Zur Hälfte ist die düstere Prognose schon wahr geworden.

Daniel Yu, der Kopf hinter Gotham City Research, war damit am Ziel. Er hatte darauf gesetzt, dass die Aktie nach Veröffentlichung der 69-Seiten-Studie dramatisch an Wert verlieren würde - und profitiert. Yu ist Shortseller, ein prominenter Vertreter der Spezies der Baissiers, der "Bären", die, anders als die ewig optimistischen Bullen, an fallenden Kursen verdienen.

Viele Shortseller haben unter der Hausse der vergangenen acht Jahre extrem gelitten. "Es war wirklich schwierig", sagt ein Londoner Hedgefondsmanager. Wenn der ganze Markt steigt, hebt die Flut eben auch Aktien schlechter Unternehmen mit nach oben. "Jetzt hilft es uns, dass die Bewertungen realistischer werden und nur noch die wirklich erfolgreichen Unternehmen ihren Börsenwert steigern", sagt der Mann. Die aktuell schwierige Marktlage bietet ihnen jetzt enorme Verdienstmöglichkeiten: So hat der Dax seit seinem Hoch im Januar 2018 fast 18 Prozent verloren, Aktien wie die der Deutschen Bank, Thyssenkrupp oder des Halbleiterbauers Siltronic, auf die sich viele Shortseller eingeschossen haben, verloren teilweise bis zu 50 Prozent.

Shortseller sind bei Managern und Investoren verhasst

Die Rolle der Shortseller ist umstritten, vergleichbar mit der von Aasgeiern: einerseits ungeliebt, andererseits bereinigend. Bei Managern und Investoren, die Aktien nur halten, sind sie verhasst. Manche manipulieren tatsächlich Kurse, indem sie falsche Informationen verbreiten und nicht offenlegen, wie sie profitieren. Shortseller selbst heben ihre nützliche Rolle für den Kapitalmarkt hervor, helfen sie doch, Betrug aufzudecken und vor allem: ungesunde Übertreibungen zu bereinigen. "Eine gesunde Shortseller-Industrie ist gut für effiziente Märkte", sagt ein Branchenvertreter.

Wie läuft das Geschäft? Die Grundidee ist einfach: Ein Shortseller (Leerverkäufer) leiht sich Aktien bei Banken oder Fondsgesellschaften und verkauft diese "leer", also ohne sie zu besitzen. Fällt der Kurs der Aktie wie erhofft, kauft er sie an der Börse zurück und liefert sie wieder an den Verleiher. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Kaufkurs abzüglich einer Leihgebühr ist der Gewinn des Shortsellers. Die Gebühr richtet sich danach, wie gut das Papier am Markt verfügbar ist. Bei besonders liquiden Aktien wie Apple liegt dieser Zins bei gerade mal 0,2 Prozent pro Jahr. Deutsche Aktien kosten im Schnitt 0,4 Prozent. Je exotischer das Papier wird - und je mehr Shortseller es leihen wollen - desto höher die Gebühr. 15 Prozent oder mehr seien möglich, sagt ein Hedgefondsmanager. Geht die Wette auf, winken dem Shortseller Ruhm und Reichtum. Riskant wird es, wenn er danebenliegt. Steigen die Kurse, statt zu fallen, müssen Shortseller die Aktien zu höheren Kursen zurückkaufen und machen hohe Verluste - theoretisch unendlich hoch, so wie ein Spekulant, der eine Aktie hält, theoretisch unbegrenzt hohe Gewinne einfahren kann.

Manchmal jagen Hedgefonds auch im Rudel, etwa als ein Hedgefondsmanager im vergangenen Jahr bei einer Branchenkonferenz in London vor den versammelten Kollegen darüber philosophierte, warum er die Aktie der britischen Baufirma Kier Group für einen guten Short halte. Einige schickten Nachrichten nach draußen. Noch während der Konferenz verlor die Aktie zehn Prozent an Wert.

Bei 21 deutschen Firmen auf fallende Kurse gesetzt

Nicht alle Shortseller decken Missstände auf, und dies auch noch in aller Öffentlichkeit, so wie Yu. Klassische Fondsmanager balancieren mithilfe von Shorts andere Positionen in ihrem Portfolio aus und sichern dies ab, oder sie verfolgen komplexere Strategien, bei denen sie durch gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Aktien Gewinne machen, die nicht davon abhängen, ob die Börse insgesamt fällt oder steigt. Viele Hedgefonds verfolgen solche Strategien. Andere wetten wie Yu mit Fondsgeldern auf fallende Kurse, halten sich aber in der Regel bedeckt und gehen mit ihren Analysen nicht so aggressiv zu Werke. Zu diesen Fonds gehören Dickschiffe wie Marshall Wace oder AQR Capital. Blackrock, der größte klassische Fondsanbieter der Welt, ist einer der aktivsten Leerverkäufer in Europa.

Marshall Wace, ein milliardenschwerer Hedgefonds aus London, wettet regelmäßig gegen deutsche Aktien. Laut Bundesanzeiger, wo Leerverkäufe veröffentlicht werden müssen, die 0,5 Prozent des gesamten Aktienvolumens eines Unternehmens überschreiten, setzen die Londoner aktuell bei 21 deutschen Firmen auf fallende Kurse (siehe Tabelle Seite 4). Der 1997 gegründete Fonds hat mittlerweile über 240 Mitarbeiter und managt rund 39 Milliarden Dollar. Die Gründer, Paul Marshall und Ian Wace, gehören laut "Sunday Times" mit einem Vermögen von jeweils 520 Millionen Pfund zu den zehn reichsten Hedgefondsmanagern Großbritanniens.

Gemein ist vielen Shortsellern, dass sie lieber im Verborgenen agieren. Vor allem aktivistische ...

