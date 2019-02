Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für CRH von 37 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückschlag im Vorjahr habe die meisten Werte auf das niedrigste Bewertungsniveau seit 15 Jahren zurückgeworfen, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Die Iren hätten großes Optimierungspotenzial, um dem operativen Ergebniswachstum Schwung zu geben./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-04/11:31

ISIN: IE0001827041