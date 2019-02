Ergebnisse am Weltkrebstag veröffentlicht, mit dem die globalen Auswirkungen der Krebserkrankung reduziert werden sollen

Look Good Feel Better, das globale Programm zur Unterstützung von Patientinnen während der Krebstherapie, legte heute die Ergebnisse seiner weltweiten Teilnehmerumfrage 2018 vor, die nachweisen, dass das bahnbrechende Programm erhebliche Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl hat. Die in 11 Ländern auf fünf Kontinenten von Look Good Feel Better durchgeführte Umfrage ergab, dass das Selbstvertrauen der Programmteilnehmerinnen bezüglich ihres Aussehens um 93 Prozent ansteigt.

Look Good Feel Better wurde 1989 ins Leben gerufen und ist ein kostenloses öffentliches Programm, mit dem Krebspatientinnen in Beauty-Seminaren geschult werden, die äußerlich sichtbaren Nebenwirkungen der Krebstherapie zu managen. An dem seit mittlerweile 30 Jahren bestehenden Programm haben bereits 2 Millionen Patientinnen weltweit teilgenommen.

Die diesjährige globale Teilnehmerumfrage enthält die 2018 erfassten Antworten von mehr als 10.000 Patientinnen. Zu den Hauptergebnissen gehören:

Weniger als die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen gaben an, dass sie vor der Teilnahme an einem Workshop ein hohes oder ziemlich hohes Selbstwertgefühl hatten. Diese Zahl stieg nach der Teilnahme an einem Workshop auf 93 Prozent an.

95 Prozent der Befragten waren für das Gelernte dankbar und 96 Prozent fanden das Programm wertvoll für die Verbesserung des Selbstbildes.

94 Prozent der Befragten in der ganzen Welt gaben an, dass sie eine Unterstützung seitens der anderen Programmteilnehmerinnen spürten.

"Die Mission des Weltkrebstages besteht darin, alle Menschen zu ermutigen, einen Beitrag zu leisten, um die Auswirkungen der Krebserkrankung zu reduzieren", so Louanne Roark, Executive Director der Look Good Feel Better Foundation. "Wir wissen, dass die äußerlich sichtbaren Nebenwirkungen der Krebsbehandlung schwerwiegende psychische Auswirkungen, auch auf das Selbstwertgefühl der Patientinnen, haben können, unter denen in vielen Fällen auch die Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen zu leiden haben. Über Look Good Feel Better können die gesamte weltweite Beauty-Branche sowie mitfühlende ehrenamtliche Mitarbeiter und Pflegepersonen diesen tapferen Patientinnen im Kampf gegen ihre Erkrankung zur Seite stehen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter lookgoodfeelbetter.org/worldcancerday.

ÜBER LOOK GOOD FEEL BETTER

Look Good Feel Better ist ein spezielles Programm, um Krebspatientinnen zu helfen, mit den äußerlich sichtbaren Nebenwirkungen ihrer Therapie fertigzuwerden. Seit 1989 hat das Programm 2 Millionen Frauen in 27 Ländern befähigt, ein Gefühl der Kontrolle, ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wiederzuerlangen, die ein zentraler Bestandteil des Wohlbefindens sind.

Look Good Feel Better wird über eine Zusammenarbeit mit der Look Good Feel Better Foundation und der Professional Beauty Association angeboten. Besuchen Sie lookgoodfeelbetter.org.

