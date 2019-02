Lynk & Co ist die gemeinsame Lifestyle-Marke des chinesischen Autobauers Geely und seiner schwedischen Tochter Volvo. Die neue Marke wurde 2016 lanciert und oberhalb der chinesischen Marke Geely und unterhalb der schwedischen Marke Volvo positioniert. Zwei kompakte Crossover-SUV, die Modelle 01 und 02, sowie die kompakte Limousine 03 wurden seit November 2017 in China eingeführt. Im Premierenjahr wurden von Lynk & Co laut Geely in China aus dem Stand mehr als 120.000 Fahrzeuge verkauft - doch ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...