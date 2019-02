Der Januar war für Infineon ein durchaus erfreulicher, an der Börse jedenfalls. Die Aktien des Chipherstellers gewannen nach Monaten erstmals wieder deutlich dazu. Auch wenn der Kurs seit Tagen nun um die 19,50 Euro pendelt, beträgt das Plus seit dem Jahreswechsel noch immer mehr als 12 Prozent. Ob sich die grundsätzliche Aufwärtstendenz bestätigen wird, entscheidet sich wohl am Dienstag, wenn Infineon die aktuellen Quartalszahlen vorlegen wird. Glaubt man den Analysten, sieht es durchaus gut ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...