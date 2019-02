Ein Smart Home ist der Wunsch vieler Bauherren, verspricht die intelligente Haustechnik doch viel Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung. Aber die meisten verabschieden sich nach kurzer Recherche von der Idee eines vollautomatisierten Hauses: Einen offenen Standard wie KNX zu programmieren, erfordert vielfach den Einsatz eines Systemintegrators und ist oftmals zu teuer für ein normales Wohnhaus. Proprietäre Systeme hingegen sind in aller Regel leichter zu installieren, binden aber den Käufer für die gesamte Lebensdauer seiner Installation an den Hersteller. Als Lösung des Dilemmas hat Theben »Luxorliving« entwickelt, ein KNX-basiertes System, das die VDE-Zertifizierung für geprüfte Sicherheit in der Informationstechnologie erhalten hat.

KNX ohne ETS

Das System eignet sich für Wohnungen und Einfamilienhäuser, aber auch für Praxen, Kanzleien und kleinere Zweckbauten. Es besteht aus den Software-Tools für Inbetriebnahme und Bedienung sowie einer Palette einfach konfigurierbarer Geräte (Bild?1). Die kostenpflichtige ETS wird nicht benötigt.

Die Hardware umfasst wenige Zentralgeräte, wie Wetterstation, Systemzentrale und Spannungsversorgung, sowie eine Reihe von Sensor- und Aktor-Bausteinen. Diese sind KNX-zertifiziert, bieten aber weniger Funktionen als ein übliches KNX-Gerät. Beispielsweise weist ein klassischer KNX-Jalousie-Aktor über 300 Parameter auf, der Luxorliving-Aktor hat nicht einmal 30. Er lässt sich trotzdem in jeder KNX-Anwendung verwenden. Zum Portfolio gehören Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Heizungsaktoren, ein Raumthermostat und diverse Binäreingänge zur Montage im Verteiler oder direkt in der Unterputzdose.

Installation und Inbetriebnahme

Luxorliving wird genauso verkabelt, wie jede andere KNX-Installation (Bild?2). Leuchten, Rollläden oder auch andere Anwendungen lassen sich per Software beliebigen Tastern zuordnen. Außerdem kann der Kunde wie bei einer Standardinstallation aus einem konventionellen Schalterprogrammen aussuchen, was ihm gefällt (Bild?3). Die Tasterschnittstellen können in der UP-Dose direkt hinter dem Schalter installiert und per Buskabel in das System eingebunden werden (Bild?4).

Für die Inbetriebnahme dient das Windows-Programm »Luxorplug«. In der Software kann der Elektroinstallateur die vorgesehenen Geräte manuell auswählen und zu dem Projekt hinzufügen. Sofern die Geräte bereits installiert sind und der Rechner mit der Systemzentrale verbunden ist, kann die Anlage auch eingelesen werden. Die Software listet automatisch die Komponenten ...

