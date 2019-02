München (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Aktienmarkt verändert sich mit atemberaubender Geschwindigkeit und wird wahrscheinlich schneller vollständig in den MSCI Emerging Market Index aufgenommen als je ein Markt zuvor, so John Lin, Portfolio Manager Chinese Equities, und Stuart Rae, Chief Investment Officer Asia-Pacific Value Equities bei AllianceBernstein (AB). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...