Der Kurs der Klöckner Aktie liegt im Bollinger Band und auch in der Save Stop Zone. In dieser Phase liegt der Money Flow Index in einem neutralen Zustand ohne Auffälligkeiten. Der Kurs notiert aktuell bei rund 7 Euro. Eine neue Aufwärtsbewegung wäre eine Befreiung aus dem Abwärtstrend. Die Slow Stochastik liegt im neutralen Bereich, zuletzt wurde hier ein Kaufsignal generiert.

Der weitere Trendverlauf aus dem 4 Stundenchart!

Auch hier liegt der Kurs in der Save Zone. Möglichkeiten einer ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...