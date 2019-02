- Japan und Deutschland vertiefen Zusammenarbeit inmitten Brexit und Handelsunsicherheiten- DE30 kämpft weiterhin in der Nähe der abwärts geneigten Trendlinie- Wirecard steigt, da Unternehmen Fehlverhalten bestreitetDer Handel während der asiatischen Sitzung war eher verhalten, da die Märkte in China und Südkorea für das Neujahrsfest geschlossen blieben. Dennoch wurden in Australien und Japan Zuwächse verzeichnet, während sich die Aktien aus Neuseeland unterdurchschnittlich entwickelten. Die Mehrheit der europäischen Aktienindizes startete die neue Woche höher. Italienische und deutsche Aktien sind die Top-Performer, während Schweizer und polnische Unternehmen die größten Verlierer waren. Raffinerien und Immobilienaktien führten die Gewinne an, während Bergbauunternehmen am stärksten zurückgingen. Der DE30 handelt immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...