Der britische Innenminister glaubt, dass sich die Grenzproblematik in Irland durch den Einsatz existierender Technik lösen lasse. Der irische Finanzminister weißt das zurück.

Irland hat nach Angaben von Finanzminister Paschal Donohoe Versuche der britischen Regierung abgeschmettert, bilaterale Gespräche über die Grenzfrage nach dem Brexit zu führen. Donohoe wies am Montag auch Aussagen des britischen Innenministers Sajid Javid zurück, wonach sich die Grenzproblematik durch den Einsatz existierender Technik lösen lasse.

"Wenn ihm das so gezeigt wurde, dann würden wir das, glaube ich, alle gern sehen", sagte Donohoe dem Sender RTE. "Ich sehe dafür keine Belege."

Der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon zufolge ist Großbritannien nicht annähernd auf den Austritt aus der Europäischen Union in knapp zwei Monaten vorbereitet. Das gehe aus einer Rede hervor, die Sturgeon am Montag in Washington ...

