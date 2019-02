Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1450 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Kursbewegungen am Devisenmarkt waren generell wenig ausgeprägt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1471 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Der US-Dollar wird nach wie vor durch zuletzt robuste Konjunkturdaten gestützt. Am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung überraschend starke Zahlen vom Arbeitsmarkt gemeldet. Außerdem war ein wichtiger Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie deutlich besser ausgefallen als erwartet.

Im Nachmittagshandel dürften Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang in der Industrie. Dabei handelt es sich um Zahlen, die wegen des einmonatigen Verwaltungsstillstands nicht veröffentlicht werden konnten.

Etwas unter Druck stand nach neuen Daten zur Preisentwicklung die türkische Lira. In der Türkei bleibt der Preisauftrieb zum Jahresauftakt stark. Im Januar hatte die Inflationsrate 20,35 Prozent betragen. Seit fünf Monaten liegt die türkische Inflation damit über der Marke von 20 Prozent./bgf/jsl/fba

ISIN EU0009652759

AXC0138 2019-02-04/12:49