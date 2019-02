Nach dem Rekordhoch der Aktien von Carl Zeiss Meditec und anschließenden Gewinnmitnahmen am Freitag hat der Kurs am Montag wieder zugelegt. Zuletzt verteuerten sich die Papiere des Medizintechnikherstellers um 2,6 Prozent auf 80,45 Euro. Am Freitag waren sie um 3,2 Prozent auf das Rekordhoch von 81,65 Euro geklettert, hatten die Gewinne anschließend aber wieder abgegeben.

Die Kursziele von Analysten haben die SDax-Papiere zum Teil deutlich hinter sich gelassen. Im Analyser von dpa-AFX weist lediglich die NordLB ein über dem aktuellen Kurs liegendes Kursziel von 86 Euro auf. Etliche Experten weisen denn auch auf eine bereits hohe Bewertung des Unternehmens hin, ungeachtet weiter guter Wachstumsaussichten./bek/fba

