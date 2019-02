Berlin - Deutschland, Frankreich, Spanien, Grossbritannien, Österreich, Schweden und Dänemark betrachten den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als legitimen Interimspräsidenten seines Landes. Das kündigten sie am Montag nach Ablauf eines Ultimatums an.

"Wir erkennen Juan Guaidó als Interimspäsidenten Venezuelas an", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. Dieser habe die Aufgabe, den politischen Übergang in dem südamerikanischen Land einzuleiten und faire und transparente Wahlen zu ermöglichen.

Guaidó "die Person, mit der wir reden"

Bundeskanzlerin Angela Merkel verwies bei einem Besuch in Tokio auf das von mehreren europäischen Staaten gesetzte Ultimatum, das der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro verstreichen liess: "Es gilt, was wir gesagt haben. Bis gestern ist keine Wahl für einen Präsidenten ausgerufen worden."

Deshalb sei jetzt Guaidó die Person, "mit der wir darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell" einleite. "Für diese Aufgabe ist er der legitime Interimspräsident aus deutscher Sicht und aus Sicht vieler europäischer Länder", sagte Merkel. "Wir hoffen, dass ...

