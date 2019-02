Sphinx Resources Ltd.: Sphinx et SOQUEM prolongent à 3 500 mètres leur campagne de forages sur le projet zincifère Calumet-Sud

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 4 février 2019 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX-V: SFX) et sa partenaire SOQUEM annoncent qu'elles ont porté la campagne de 2400 mètres de forages initialement prévue à plus de 3500 m, car de la minéralisation zincifère a été recoupée dans tous les forages. Cette campagne de forage a débuté le 4janvier 2019 et s'est terminée le 28 janvier 2019. Ces forages ont été effectués par la firme Forage RJLL Drilling inc. de Rouyn-Noranda, Québec. Au total 29 forages ont été implantés sur une zone zincifère retracée sur 1500 m à l'aide de tranchées et de décapages (voir communiqué de presse du 30 août 2018). La présente campagne de forages s'ajoute au 1525m déjà forés par les partenaires Sphinx-SOQUEM sur le projet Calumet-Sud.

Le projet Calumet-Sud est adjacent au site de l'ancienne mine New Calumet qui a produit 3,8 millions de tonnes de minerai à une teneur de 5,8% Zn, 1,6%Pb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au de 1944 à 1968 (référence: rapport annuel 1968 de New Calumet Mines Ltd.).

La description et l'échantillonnage de ces forages est en cours. Ce travail est fait par le personnel technique d'Explo-Logik inc. de Saint-Hippolyte, Québec. Une fois préparés les échantillons de carottes de forages sont envoyés aux laboratoires ALS de Val-d'Or conformément aux procédures prescrites par la norme pancanadienne 43-101.

Prochaine campagne de forage

Une nouvelle campagne de forages est envisagée pour le mois de mai prochain lorsque tous les résultats de la campagne de janvier auront été reçus et interprétés.

Supervision et personne qualifiée

Le programme de forages de janvier 2019 a été géré par Sphinx sous la supervision de M. Jérémie Ryan et sous la direction de M. Michel Gauthier sur le terrain. Messieurs Ryan et Gauthier sont respectivement président et chef de la direction, et administrateur de Sphinx. M. Gauthier est une personne qualifiée au sens de la norme pancanadienne 43-101. Il est détenteur de BScA (1976), MScA (1978) et PhD (1982) en génie géologique de l'École Polytechnique de Montréal. Il est également Fellow de la Society of Economic Geologists et il est inscrit au tableau de l'Ordre des Géologues du Québec sous le matricule 144. Ce communiqué de presse a été préparé conjointement par Messieurs Ryan et Gauthier.

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans l'ouest du Québec à la recherche de gisement de métaux de base (zinc, cuivre, plomb) et précieux (palladium, platine, or et argent). Elle est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle est forte d'un important actionnariat local qui lui assure une acceptabilité sociale enviable.

