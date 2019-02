Unterföhring (ots) - - Aktuelle Ergebnisse des Out-of-Home Viewing Panels von Sky - 1,07 Millionen Gäste bzw. 28 Prozent Steigerung bei Außer-Haus-Nutzung während der Hinrunde der Fußball-Bundesliga - Neues Rekordjahr in der UEFA Champions League: 39 Prozent mehr Gäste in den Sky Sportsbars - Umsatz mit Live-Sport von Sky steigt um 9 Prozent, pro Gast steigen Erlöse auf 12,30 Euro - Oliver Lewis, Sky Business Solutions: "Die aktuellen Zahlen aus dem Out-of Home Panel belegen das steigende Gästeinteresse an unserem exklusiven Live-Sportangebot. Wir stellen erneut unter Beweis, dass die Gastronomie mit Sky erheblichen Mehrumsatz generieren kann. Als Partner unterstützen wir die Betriebe dabei, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen"



Unterföhring, 4. Februar 2019 - Das Sky Live-Sport-Angebot lockt immer mehr Sportfans in die Sky Sportsbars und beschert den Gastronomen starke Umsätze. Das reichweitenstärkste Zugpferd ist unverändert die Fußball-Bundesliga. Während der Hinrunde der laufenden Bundesligasaison sahen 1,07 Millionen (18-65 Jahre) pro Spieltag die Begegnungen der Fußball-Bundesliga in den Sky Sportsbars. Der Höhepunkt war dabei das Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, das allein von mehr als 1 Million Gäste in den Bars geschaut wurde. Die Barbesucher bescherten Sky neben den von der AGF gemessenen Zuschauern vor den heimischen Bildschirmen eine On-Top-Reichweite von 40 Prozent. Damit liegt die Out-of-Home-Reichweite um 28 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die Live-Übertragung der 2. Bundesliga hatte verstärkten Zulauf und während der 16 Spieltage in dieser Saison 370.000 Gäste in den Bars und damit 27 Prozent mehr als in der Vorsaison.



Gästemagnet UEFA Champions League



Gerade an UEFA Champions League Abenden genießen Fußballfans das gemeinsame Erlebnis in den Bars und die Spiele am Dienstag und Mittwoch waren in der Gastronomie stark nachgefragt. Mehr als 320.000 Gäste und damit 39 Prozent mehr als im Vorjahr verfolgten die Spiele in den Bars in der Champions League Gruppenphase. Die Barbesucher bescherten Sky neben den von der AGF gemessenen Zuschauern vor den heimischen Bildschirmen eine On-Top-Reichweite von 15 Prozent



Handball-Sport beliebt bei den Gastronomen



Nachdem die Handball-Bundesliga in den Sky Haushalten in der Hinrunde neue Rekorde erzielt hat und sich die Reichweiten mehr als verdoppelt haben, ist auch die Nachfrage in den Sportsbars gestiegen: Rund 100.000 Gäste schauten die Spiele in der Gastronomie im Schnitt und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Spiele der EHF Champions League sahen sogar 50 Prozent mehr Gäste.



Umsatztreiber Live-Sport



Live-Sport ist für die Gastronomie eine enorme Bereicherung und das belegen auch die aktuellen Zahlen aus dem Out of Home Viewing Panel. Die Wirte machen pro Jahr einen Umsatz von 850 Millionen Euro mit Gästen, die aufgrund des Live-Sports von Sky die Sportsbar besucht haben. Gegenüber dem Vorjahreswert ist der Umsatz um neun Prozent gestiegen. Jeder Gast gibt bei seinem Besuch 12,30 Euro aus und damit rund 1 Euro mehr als im Vorjahr. Im Dezember erreichten die Gesamterlöse in den Sky Sportsbars mit 123 Millionen Euro einen Fünf-Jahres-Höchststand in diesem Monat.



Oliver Lewis, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Die aktuellen Zahlen aus dem Out-of Home Panel belegen das steigende Gästeinteresse an unserem exklusiven Live-Sportangebot. Insbesondere die Live-Übertragungen der UEFA Champions League und Bundesliga sind noch stärker nachgefragt als bislang. Wir stellen erneut unter Beweis, dass die Gastronomie mit Sky erheblichen Mehrumsatz generieren kann. Als Partner unterstützen wir die Betriebe dabei, dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen."



Über Out-of-Home Viewing Panel



Die Sky Out-of-Home Messung ermittelt die Reichweiten der Sportprogramme von Sky in öffentlichen Räumen wie Bars, Kneipen, Fitnessstudios oder Hotels. Bei der Befragung werden Daten zu Art, Ort und Länge der Nutzung erhoben. Zudem gehen Zusatzbefragungen aus die besondere Rezeptionssituation im öffentlichen Raum ein. Die vom Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführte Messung besteht aus einem zweistufigen Verfahren einer jährlich durchgeführten Face-to-Face-Strukturerhebung und wöchentlich durchgeführten Online-Befragungen. Aus der Gesamtstichprobe von 4.000 Online-Panelisten, die repräsentativ für die Sky Out-of-Home-Nutzung stehen, werden Teilstichproben von ca. 1.000 Panelisten wöchentlich befragt. Sie werden nach den Vorgaben der Strukturerhebung hochgerechnet und gewichtet.



