Die steigende Zahl der Fehltage von Mitarbeitern kostet Unternehmen Milliarden. Kranke sind zwar gesetzlich geschützt, aber wer häufig fehlt, riskiert seinen Job. Welche Regeln für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gelten.

Krankheitsbedingte Ausfälle von Arbeitnehmern sind für Arbeitgeber eine alltägliche Herausforderung. Durch die Entgeltfortzahlungspflicht wird das wirtschaftliche Risiko einer Erkrankung weitestgehend auf den Arbeitgeber verlagert. Besonders heikel wird es, wenn ein Mitarbeiter sehr lange oder immer wieder fehlt. In solchen Fällen kann auch eine Kündigung gerechtfertigt sein.

Die gesetzlichen Pflichten im Krankheitsfall sind eigentlich überschaubar und klar. Gleichwohl kommt es immer wieder zu - vermeidbaren - Fehlern, die arbeitsrechtliche Konsequenzen haben können. Hier ein kurzer Überblick über die Regeln und was sie bedeuten.

Meldepflichten des Arbeitnehmers

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz muss sich ein Arbeitnehmer unverzüglich beim Arbeitgeber arbeitsunfähig melden, wenn er krank ist und nicht zur Arbeit kommen kann - am besten also vor Beginn der Arbeitszeit. Macht der Arbeitgeber keine Vorgaben, so steht es dem Angestellten frei, ob er sich telefonisch, per Fax oder per E-Mail krank meldet. Die Meldung kann an die Personalabteilung oder den Vorgesetzten gerichtet werden. Aber Vorsicht: Nur den Kollegen Bescheid zu geben, reicht nicht aus!

Nachweispflichten des Arbeitnehmers

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, muss der Arbeitnehmer spätestens am vierten Tag ein ärztliches Attest vorlegen. Der Arbeitgeber kann dies aber auch schon früher verlangen. Hierfür bedarf es keiner gesonderten Rechtfertigung, es empfiehlt sich aber eine ausdrückliche Klarstellung.

Die Art und Ursache der Erkrankung muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nur dann mitteilen, wenn der Arbeitgeber hieran ein berechtigtes Interesse hat. Dies ist z. B. der Fall bei einer ansteckenden Erkrankung oder falls Dritte die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers verursacht haben. Denn dann kann der Arbeitgeber Ansprüche gegenüber den Verursachern geltend ...

