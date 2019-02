Berlin (ots) -



CMS Berlin 2019



www.cms-berlin.de/PIA



Ab sofort können sich alle Aussteller der CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services für den CMS Purus Innovation Award 2019 (PIA) bewerben. Der PIA ist eine der begehrtesten Branchenauszeichnung und spiegelt das große innovative Potenzial der CMS Berlin wider. Der Innovationspreis für intelligente Produkte und Lösungen wird in den sechs Kategorien Großmaschinen, Kleinmaschinen, Equipment, Waschraumhygiene, Digitale Tools und Systeme sowie Reinigungsmittel ausgeschrieben. Prämiert werden Produkte, Tools und Systeme, die durch hohe Anwendungsqualität und eine überragende Gesamtkonzeption überzeugen.



Einsendeschluss: 31. Mai 2019



Die Unterlagen sind zum Download hinterlegt unter: www.cms-berlin.de/PIA. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 31. Mai 2019. Eine hochkarätig besetzte achtköpfige Jury bewertet dann die eingereichten Beiträge und nominiert die Finalisten, die sich auf der CMS 2019 präsentieren werden. Die Verleihung findet im Rahmen der CMS-Abendveranstaltung am 24. September statt.



Kooperationspartner des CMS Purus Innovation Awards ist das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ), Medienpartner ist "rationell reinigen - Gebäudedienste", eine Fachzeitschrift der Holzmann Medien GmbH & Co. KG.



Die Internationale Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen ist in diesem Jahr das weltweit bedeutendste Branchenevent. Die CMS führt die Top-Entscheider der gewerblichen Reinigungstechnik vom 24. bis 27. September auf dem Berliner Messegelände zusammen. Begleitet wird die Fachmesse erstmals vom CMS World Summit 2019 (25.-26.9.).



