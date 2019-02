Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland auf tiefstem Stand seit 2012

Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im Februar zum vierten Mal in Folge verschlechtert. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf 3,1 (Januar: 6,1) Punkte, den niedrigsten Stand seit August 2012. Der Index der aktuellen Lage ging auf 25,8 (34,8) Punkte zurück, während der Erwartungsindex erstmals seit Oktober 2018 wieder anzog, und zwar auf minus 17,3 (minus 19,0) Punkte.

EZB rechnet mit langsamerem Investitionswachstum

Die erhöhte globale Unsicherheit belastet nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Investitionen. In einem Aufsatz ihres Wirtschaftsberichts verweist die EZB darauf, dass die Investitionstätigkeit zwar weiterhin von der Binnennachfrage, Kapazitätseinschränkungen und den Gewinnen gestützt werden dürfte, dass sich aber andererseits die Gewinn- und Nachfragebedingungen abschwächten. "Die finanziellen Bedingungen bleiben akkommodierend, dürften die Investitionen aber nicht mehr so stark stützen", heißt es in dem Bericht.

Commerzbank-Chefvolkswirt: EZB muss zu schlanker Bilanz zurückkehren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Ansicht der Commerzbank zu gegebener Zeit ihre Bilanz verkleinern, also fällig werdende Anleihen nicht mehr durch neue ersetzen. Chefvolkswirt Jörg Krämer hält Vorschläge von akademischer Seite und von ausgeschiedenen EZB-Offiziellen, Zentralbanken sollten nach der Finanzkrise andauernd mit großen Bilanzen arbeiten, für verfehlt. "Mit einer dauerhaft großen Bilanz entzieht die EZB die Banken und die Staaten dem heilsamen Druck privater Anleger. Das raubt dem Euroraum wirtschaftliche Dynamik", schreibt Krämer.

Deutschland erkennt Guaido als Übergangspräsident Venezuelas an

Deutschland hat den selbsternannten venezolanischen Präsidenten Juan Guaido als Staatschef anerkannt. "Wir erkennen Juan Guaido als Interimspräsident Venezuelas an", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Er habe die Aufgabe, "den politischen Übergang einzuleiten und das Land zu freien, transparenten und glaubwürdigen Präsidentschaftswahlen zu führen", ergänzte sie.

Madrid, Paris, London und Wien erkennen Guaidó als Interimspräsidenten an

Spanien, Frankreich, Großbritannien und Österreich haben Oppositionsführer Juan Guaidó als Venezuelas Interimspräsidenten anerkannt. Die EU-Länder riefen den 35-jährigen Guaidó auf, nun schnell Präsidentschaftswahlen auszurufen. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hatte zuvor die Frist verstreichen lassen, nach deren Ablauf Deutschland und andere EU-Staaten Guaidó offiziell anerkennen wollten.

Merkel plädiert für weitere Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zu Japan

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für eine weitere Intensivierung der deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen ausgesprochen. Es sei "sehr wichtig", dass es gelungen sei, das EU-Japan-Freihandelsabkommen in Kraft zu setzen, sagte Merkel zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs in Tokio. Dies sei "in dieser Zeit eine wichtige Mitteilung an die Welt", und solle auch "mit Leben" gefüllt werden, fügte die Kanzlerin hinzu.

FDP übt scharfe Kritik an Haushaltspolitik der großen Koalition

Die FDP hat der großen Koalition angesichts eines Medienberichts über ein milliardenschweres Haushaltsloch "eine völlig verfehlte Haushaltspolitik zulasten der Bürger" vorgeworfen. "Das muss man erstmal schaffen! Trotz sprudelnder Steuereinnahmen gerät die 'GroKo' in Geldnot", schrieb der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Das ist Folge einer Politik, die das Geld zum Fenster rauswirft: Baukindergeld, Kohleausstieg, Rente."

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Jan vorl. +0,1% gg Vm, +0,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Jan PROG: +0,2% gg Vm, +0,9% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Dez -0,8% gg Vm, +3,0% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Dez PROG: -0,7% gg Vm, +3,1% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Dez -0,1% gg Vm, +1,3% gg Vj

