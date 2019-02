Vergangenes Wochenende hat die Fussball Super League den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Na ja, zumindest teilweise. Gespielt wurde nämlich kaum. Gleich drei der fünf Partien mussten wegen Schneefällen und unbespielbaren Terrains abgesagt werden. Ob Lugano, St. Gallen oder Luzern - an Fussball war nicht zu denken.

Das Kontrastprogramm: YB fuhr im Stade de Suisse gegen Xamax auf sattem Grün die nächsten drei Punkte ein. Nicht dass das Wetter in Bern besser gewesen wäre, nein, aber in Bern hat man vor vielen Jahren einen Kunstrasen verlegt, der auch bei widerlichsten Witterungsverhältnissen bespielt werden kann. Denn das Plastikgeläuf ist, gekoppelt mit einer Bodenheizung, allzeit bereit, strapazierfähig, pflegeleicht und so topfeben, dass kein Ball verspringt - so es denn das fussballerische Können der 22 Akteure zulässt.

Etwas für Techniker und Waschequipen

Rein fussballerisch lässt sich entsprechend gegen Kunstrasen nichts einwenden. Für Ballzauberer und Techniker ist das sicher ein Traum. Und auch die Waschequipen haben ...

