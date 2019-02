Rund 100 Megawatt Spitzenleistung bringt das neuste Freiflächen-Projekt von Goldbeck Solar, das in Kasachstan im Dezember 2018 ans Netz gegangen ist. Auf 160 Hektar entstand in der kasachischen Region Karaganda die größte PV-Anlage in Zentralasien, direkt an der Seidenstraße. Mit knapp zwölf Monaten seit der Baugenehmigung und nur sechs Monaten Zeit für den Bau des Umspannwerks und der PV-Anlage, ...

