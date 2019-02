Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schwäche der italienischen Konjunktur löste am Staatsanleihemarkt bisher keine übermäßige Besorgnis aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG ("RBI").Gegenüber der zehnjährigen deutschen Benchmark würden italienische Staatsanleihen mit einem Aufschlag von 260 BP notieren. Dies liege nur wenig über dem Wert vor der Budgetkrise. Allerdings sei am Euro-Staatsanleihemarkt zurzeit ein allgemein positives Risikosentiment zu beobachten. In nahezu allen Euroländern würden sich die Risikoprämien seit Jahresbeginn in einem leichten Abwärtstrend befinden. Die Analysten würden hier die EZB als wesentlichen Faktor sehen. Immerhin hätten ihre jüngsten Wortmeldungen darauf schließen lassen, dass die expansive Geldpolitik in den kommenden Jahren, wenn überhaupt, nur noch sehr moderat zurückgenommen werden könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...