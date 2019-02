Genau 4.648 Elektro-Pkw wurden laut KBA im Januar in Deutschland neu zugelassen. Damit kamen 812 mehr rein elektrische Pkw auf die Straße als im Dezember (3.836). Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte ein Plus von 68,2 Prozent erzielt werden. Und somit so viele wie in noch keinem Monat zuvor. Darüber hinaus verzeichnete das KBA im Januar 15.171 Zulassungen für Hybrid-Pkw, die damit ein Plus von 66,4 ...

