Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während zwischen den USA und China noch verhandelt wird, haben die EU und Japan bereits ein umfassendes Freihandelsabkommen geschlossen, das mit Beginn dieses Monats in Kraft trat, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Das sogenannte Economic Partnership Agreement (EPA) sei das weltweit größte seiner Art, beinhalte 30 Prozent des globalen BIPs und vereine rund 635 Millionen Konsumenten. ...

