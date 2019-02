Für viele Niedrigverdiener lohnt es sich nicht zu arbeiten, zumindest nicht finanziell. Wie das geändert werden könnte, hat nun das Ifo-Institut errechnet - und stellt bis zu 290.000 neue Jobs in Aussicht.

Arbeit muss sich lohnen - das ist nicht nur ein Slogan, sondern für viele Menschen am unteren Rand der Einkommensskala Realität. Für sie lohnt sich Arbeit eben nicht: Da Sozialleistungen wegfallen, haben sie mit einem Job im Zweifel weniger Geld als ohne.

Wie sich das ändern könnte, hat das Münchner Ifo-Institut nun im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung errechnet. Dafür rechneten die Wissenschaftler Maximilian Blömer und Andreas Peichl zehn verschiedene Reformmodelle durch. Ihr Ergebnis: Je nach Modell ließen sich zwischen 95.000 und 290.000 neue Jobs schaffen - und das ohne nennenswerte Mehrkosten. "Die neuen Jobs sorgen langfristig sogar für Investitions- und Entlastungsspielräume", schreiben die Experten und bilanzieren: "Armut und Ungleichheit werden gedämpft."

Was die Modelle so günstig macht, ist, dass früher Abgaben gezahlt werden müssen. Kleinst- und Mini-Jobs, für die heute keine beziehungsweise kaum Abgaben anfallen, werden damit schlechter gestellt. Dafür sollen mehr sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Zudem steigt die Abgabenlast langsamer an und es gäbe auch für höhere Einkommen Sozialtransfers, die diese heute nicht bekommen.

Die Modelle im DetailModelle 1 und 2: Stufenweise sinkende GrenzbelastungDie ersten zwei Reformmodelle der Ifo-Experten sehen eine sinkende Grenzbelastung bei steigenden Einkommen vor. Je mehr jemand verdient, desto mehr darf er also netto von seinem zusätzlichen ...

