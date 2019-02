Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach enttäuschenden Zahlenvorlagen für das vierte Quartal von US-Branchenunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Er bleibe bei Chemie-Sektorwerten aus der Eurozone defensiv, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zu den bevorzugten Aktien zählt er Gastitel wie Linde oder Air Liquide, Akzo Nobel bei Farben, Lonza in der Spezialchemie sowie Croda und DSM im Konsumentenbereich./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-02-04/14:25

ISIN: DE000A1DAHH0