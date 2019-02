Münster (ots) -



Ob das wohl der Anreiz für die Spielteilnahme war: Bei der letzten Ziehung der Lotterie GlücksSpirale gab es zusätzliche Gewinne im Rahmen einer Sonderauslosung. Jetzt hat ein Spielteilnehmer aus dem Raum Dortmund aber einen noch dickeren Fisch am Haken.



Zweiter Millionär 2019 in NRW



Der GlücksSpirale-Tipper erhält nun 20 Jahre lang eine Sofortrente in Höhe von 10.000 Euro - monatlich, versteht sich. Ein am letzten Donnerstag (31. Januar 2019) in einer WestLotto-Annahmestelle abgegebener Spielschein hat sich als das große Los erwiesen. Der Einsatz von nur 5 Euro für die Teilnahme an der GlücksSpirale hat sich bei der Ziehung am vergangenen Samstag voll ausgezahlt: Der Glückspilz traf die höchste Gewinnklasse und erhält damit die Rente. Alternativ kann er sich den Gewinn auch auf einen Schlag auszahlen lassen. Das entspricht dann einer Gewinnsumme von 2,1 Millionen Euro!



Axel Weber, Sprecher von WestLotto: "Wir gehen davon aus, dass die Motivation für den Tipper war, bei der Sonderauslosung mitzuspielen und er darauf spekulierte 5.000 Euro zu gewinnen. Jetzt sind es halt 10.000 Euro pro Monat geworden!"



Den letzten GlücksSpirale-Gewinner mit einer Rente von 10.000 Euro für 20 Jahre gab es in Nordrhein-Westfalen im Juni 2018. Damals ging der Gewinn in den Ennepe-Ruhr-Kreis.



Bundesweite Sonderauslosung



Von den 200 Zusatzgewinnen, die am Samstag bundesweit bei der Lotterie GlücksSpirale ausgespielt wurden, gehen 36 nach Nordrhein-Westfalen. Die Gewinne verteilen sich dabei über das gesamte Bundesland NRW. Zu gewinnen gab es ein zusätzliches Urlaubsgeld von 5.000 Euro. Bei Spielteilnehmern die nur ein halbes Los oder ein Fünftel-Los der GlücksSpirale gespielt haben, erfolgt die Auszahlung des Gewinns anteilig.



Über die GlücksSpirale



Die GlücksSpirale fördert seit 1970 gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Sport, Wohlfahrt und Denkmalschutz. In Nordrhein-Westfalen werden neben dem Deutschen Olympischen Sportbund auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt. 1970 wurde die GlücksSpirale als Gemeinschaftswerk des Nationalen Olympischen Komitees, des Deutschen Lotto- und Totoblocks und des Fernsehens zur Finanzierung der Olympischen Spiele 1972 in Deutschland gegründet.



