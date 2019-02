Brauchen wir europäische Champions, um im globalen Konkurrenzkampf zu bestehen? Ökonomen halten die Ideen aus Berlin und Paris für fragwürdig.

Bei einem seiner Treffen mit Europas Wettbewerbshütern hatte Silvio Cappellari ein unkonventionelles Mitbringsel dabei: zwei Teebeutel. Erst ließ der Fusionsexperte die pyramidenförmige Variante aus Kunststoff im Büro der Generaldirektion Wettbewerb mit Wasser übergießen; anschließend das zweite Exemplar, ein flaches Modell aus Papier. Beide Male entstand: Tee. "Trotz der unterschiedlichen Form erhält der Kunde ein identisches Produkt", erklärte der Jurist, der im Brüsseler Büro der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz arbeitet, den EU-Beamten.

Die eigenwillige Teezeremonie diente der Beweisführung im Sinne von Cappellaris Mandanten. Europas Wettbewerbshüter drohten eine Fusion von zwei Teeherstellern zu untersagen, weil sie in Europa separate Märkte für pyramidenförmige und flache Teebeutel ausgemacht hatten. Dank Cappellaris Praxistest ließen sie sich überzeugen, dass der eine Tee so gut wie der andere ist - die Fusion wurde genehmigt.

"Wir werden gefressen"

Die Abgrenzung eines "relevanten" Marktes kann bei Europas Wettbewerbshütern über Milliardendeals entscheiden. Wittern die Beamten von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Gefahr, dass Unternehmen nach einer Fusion einen Markt dominieren, verbieten sie die Fusion oder fordern die Unternehmen auf, sich von Geschäftsbereichen zu trennen.

Für Vestagers Beamte gehören solche Marktanalysen zum Kerngeschäft. Seit sich allerdings abzeichnet, dass Brüssel die Fusion der Eisenbahnsparten von Siemens und Alstom kippen wird, ist das Vorgehen der Wettbewerbshüter zum Politikum geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel grummelt, das EU-Kartellrecht erlaube nicht, globale Champions zu formen. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire prognostiziert Probleme für die europäische Industrie, sollte die Großfusion nicht stattfinden: "Wir werden gefressen." Und Siemens-Chef Joe Kaeser wirft Vestager vor, "für Europa alles falsch" zu machen.

Was ist dran an der Kritik? Haben die 19 EU-Länder (darunter Deutschland) recht, die im Dezember eine Überarbeitung der Kartellregeln gefordert haben, damit in Europa "Champions" entstehen, die der aufstrebenden chinesischen Konkurrenz Paroli bieten können? Die Zahlen geben bisher wenig Hinweise auf eine Blockadepolitik Brüssels. ...

