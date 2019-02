Bitcoins ziehen immer mehr Menschen in ihren Bann. Aufgrund der exorbitanten Kursbewegungen werfen viele Spekulanten in zunehmendem Maße ihre anfänglichen Bedenken über Bord und versuchen noch auf den bereits in voller Fahrt befindlichen Zug aufzuspringen. Auch Geschäfte bieten ihren Kunden in wachsender Zahl die Bezahlung mit Bitcoins an, um von der aktuellen Euphorie um die...

Den vollständigen Artikel lesen ...