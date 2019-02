Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis angesichts eines Berichts über ein EU-Veto gegen den Verkauf des Geschäfts mit Flachwalzprodukten an die Wieland Werke auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Kupferkonzern könne seine Neuausrichtung auch ohne diese Erlöse finanzieren, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la

