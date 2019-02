Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag moderat abwärts gegangen. Die Marke von 11 000 Punkten bleibe nach wie vor im Visier der Anleger, sagte Marktanalyst Salah Bouhmidi von DailyFX. Sollte sie wieder nach unten durchbrochen werden, könnte dies die Abwärtsbewegung beschleunigen. Am Nachmittag verlor der Dax 0,28 Prozent auf 11 149,46 Punkte.

"Die überraschenden Aussagen der US-Notenbank in der vergangenen Woche, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Brexit und die internationalen Wachstumssorgen verwirren die Anleger. Die Komplexität ist kaum noch zu übertreffen," sagte Bouhmidi. Die aktuelle Woche könnte ihm zufolge daher eine kleine Orientierungsphase für die künftigen Wochen sein.

Der MDax hielt sich indes stabil mit minus 0,01 Prozent auf 23 743,22 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zugleich um 0,5 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten erholte sich die Aktie von Wirecard mit 20,5 Prozent spürbar vom Kurseinbruch der Vorwoche in Höhe von 35 Prozent. Eine Erklärungsoffensive des Zahlungsabwicklers nach mehrfachen Vorwürfen zu Geschäften in Singapur in der "Financial Times" ("FT") stimmte die Anleger wieder zuversichtlich. Vorstandschef Markus Braun nannte die Vorwürfe unbegründet. Die externe Anwaltskanzlei Rajah & Tann habe bis heute keine Beweise gefunden, sagte Braun in einer Telefonkonferenz. Er rechne in Kürze mit einem Abschluss der Ermittlungen, deren Ergebnisse dann veröffentlicht werden sollen. Mit materiellen Folgen rechnet der Top-Manager nicht.

Die Anteile von Thyssenkrupp gaben am Dax-Ende um rund 3 Prozent nach. Davon ging allerdings nur ein kleinerer Teil auf die Dividendenausschüttung zurück. Börsianer verwiesen vor allem auf Sorgen um Warnstreiks im Zuge des Tarifkonflikts mit den Arbeitnehmern.

Auf den VW-Aktien , die 2 Prozent einbüßten, lasteten schwache Absatzzahlen in den USA. Der eisige Winter und der teilweise Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten hatten für einen Fehlstart ins neue Jahr gesorgt. Die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge sank im Januar um fast 7 Prozent.

Unter den kleineren Unternehmen standen vor allem der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller Compugroup mit einem optimistischen Ausblick im Fokus sowie der Autozulieferer Stabilus . Während die Anteile der Compugroup im SDax um knapp 9 Prozent nach oben sprangen und vor allem von besser als erwarteten Umsatzzielen für 2019 profitierten, brachen die Titel von Stabilus um 11 Prozent ein. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte seine Umsatzprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr gekappt. Auch die Papiere der Autozulieferer Norma und Hella wurden davon in Mitleidenschaft gezogen und büßten im MDax um die 2 Prozent ein.

Noch deutlicher abwärts ging es im Index der mittelgroßen Werte nur noch für die Anteile von Aurubis . Sie verloren als Schlusslicht 2,6 Prozent. Wie das "Handelsblatt" berichtete, dürfte EU-Kommissarin Margrethe Vestager den Verkauf des Geschäfts mit Flachwalzprodukten an die Wieland Werke untersagen. Die Prüffrist der EU läuft bis zum 7. Februar.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite wie schon am Freitag bei 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 142,22 Punkte. Der Bund-Future sank ebenfalls um 0,01 Prozent auf damit 165,53 Punkte.

Der Kurs des Euro bewegte sich nur wenig. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1447 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1471 Dollar festgesetzt./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0168 2019-02-04/15:00