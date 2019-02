Auch interessant: Drastischer Sparkurs Opel will Produktion in Rüsselsheim zurückfahren Der Autobauer Opel will nach Gewerkschaftsinformationen die Produktion in seinem Stammwerk Rüsselsheim drastisch zurückfahren. In diesem Jahr sei nur noch eine Produktion von 68.000 statt 123.000 Autos geplant, b ...

Den vollständigen Artikel lesen ...