Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Trotz eines schwachen Jahresstarts sei 2019 weiterhin mit einer gesunden Stahlnachfrage in der EU zu rechnen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Frage sei jedoch, ob die heimischen Hersteller von den Importeuren Marktanteile zurückerobern könnten und sich die Preise stabilisierten. Wegen der türkischen Konkurrenz sollten insbesondere die Flachstahl-Margen jedoch unter Druck bleiben, womit der Salzgitter-Aktie die kurzfristigen Kurstreiber fehlten./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 14:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-04/15:04

ISIN: DE0006202005