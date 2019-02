FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz Deutschland verliert ihren Finanzvorstand an Lloyd's of London. Burkhard Keese werde ab 1. April CFO bei Lloyd's of London, einem der größten Versicherungsmärkte der Welt, teilte Deutschlands größter Versicherer mit. Allianz Deutschland, die Tochter der Allianz SE, werde zu einem späteren Zeitpunkt seine Nachfolge bekanntgeben. Der Aufsichtsrat habe dem Wechsel am Montag zugestimmt.

Keese war seit 2013 Finanzvorstand bei Allianz Deutschland. Er habe für den Strategiewechsel 2018 entscheidende Akzente gesetzt, sagte Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland.

February 04, 2019 08:36 ET (13:36 GMT)

