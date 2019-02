US-amerikanische Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn weiter nachgegeben. Nach wie vor lasteten robuste Konjunkturdaten auf den als sichere Anlage geltenden Wertpapieren, hieß es am Markt. Am Freitag hatten sowohl der monatliche US-Arbeitsmarktbericht als auch der als Wachstumsindikator geltende ISM-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht.

Fachleute hatten dies zum Anlass genommen, den erst kürzlich signalisierten Kurswechsel der US-Notenbank Fed in Zweifel zu ziehen. Die Fed hatte vergangene Woche eine deutlich vorsichtigere Vorgehensweise mit einer Zinspause in Aussicht gestellt.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 6/32 Punkte auf 103 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 14/32 Punkte auf 106 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./bgf/jkr/mis

