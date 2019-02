Laut zwei Presseberichten haben in 2016 Deutsche Bank-Manager einen Antrag der Trump Organization für ein Millionen-Darlehen abgelehnt. Eine Sprecherin der Trump-Firma dementiert. Was bislang bekannt ist: Während des Präsidentschaftswahlkampfes in 2016 soll die Trump Organization bei der Deutschen Bank einen Antrag über ein Darlehen von mehreren Millionen US-Dollar gestellt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...