ROUNDUP/Wirecard: Prüfung zu Vorwürfen kurz vor Ende - Kein Fehlverhalten

ASCHHEIM - Der unter Druck stehende Zahlungsabwickler Wirecard sieht die Vorwürfe zu seinen Geschäften in Singapur als unbegründet an. Seit Mai 2018 gebe es eine Untersuchung dazu, die kurz vor dem Abschluss stehe, teilte Wirecard am Montag in Aschheim bei München mit. Bisher habe weder die interne Compliance-Abteilung von Wirecard, noch die vom Konzern beauftragte Anwaltskanzlei Rajah & Tann schlüssige Feststellungen für ein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern des Unternehmens gefunden.

ROUNDUP/Stahl-Tarifkonflikt: IG Metall startet Warnstreiks

DORTMUND - In dem sich zuspitzenden Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall Warnstreiks gestartet. Nach dem Auftakt am Montag in Dortmund sollen die Aktionen bereits am Dienstag fortgesetzt werden. Zu den von den erneuten Arbeitsniederlegungen betroffenen Unternehmen werde die Gewerkschaft im Laufe des Tages Stellung nehmen, kündigte ein IG Metall-Sprecher am Montag an. Am ersten Tag der Warnstreiks hatte die IG Metall zunächst im Dortmunder Werk von Thyssenkrupp zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

ROUNDUP: Compugroup profitiert von Digitalisierung des Gesundheitswesens

KOBLENZ - Die Digitalisierung des Gesundheitswesens treibt die Geschäfte des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareherstellers Compugroup Medical an. Dank der bundesweiten Verbreitung der sogenannten Telematikinfrastruktur und des damit zusammenhängenden Verkaufs von Komplettpaketen an Arztpraxen und Krankenhäuser stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. 2019 will das Unternehmen weiter wachsen, wenngleich das Tempo nachlassen dürfte.

'HB': EU-Kommission untersagt Verkauf von Aurubis-Sparte an Wieland

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis muss sich laut einem Pressebericht wohl wie befürchtet nach Alternativen zum Verkauf seines Geschäft mit Flachwalzprodukten an die Wieland Werke umsehen. EU-Kommissarin Margrethe Vestager werde den Verkauf des Geschäftsbereichs an den Konkurrenten untersagen, berichtet das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf EU-Kreise. Die Prüffrist der EU läuft bis zum 7. Februar.

VW mit Fehlstart: Winterwetter und 'Shutdown' bremsen US-Automarkt

DETROIT - Der eisige Winter und der teilweise Regierungsstillstand ("Shutdown") haben zum Jahresauftakt Spuren am US-Automarkt hinterlassen. Die widrigen Umstände brockten auch Volkswagen einen Fehlstart ins neue Jahr ein: Die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge sei im Januar um 6,7 Prozent auf 23 074 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus kappt Prognose für Geschäftsjahr 2019

LUXEMBURG - Brexit, Dieselproblematik, Handelskonflikt: Der Zulieferer Stabilus zeigt sich nach einem schwächeren Auftaktquartal vorsichtiger. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 bis Ende September rechne das Unternehmen nun mit einem Umsatzzuwachs im Jahresvergleich um rund 2 Prozent auf etwa 980 Millionen Euro, teilte der im SDax notierte Hersteller von Gasfedern, Dämpfern und elektrischen Antrieben am Montag in Luxemburg mit. Vorausgesetzt ist bei dieser Prognose ein im Vorjahresvergleich konstanter Dollar-Euro-Kurs. Zuvor hatte der Konzern bei den Erlösen ein Plus von 5 Prozent angepeilt.

Ryanair mit Quartalsverlust - Sieht Ziele bei ungeregeltem Brexit in Gefahr

DUBLIN - Niedrigere Ticketpreise haben dem irischen Billigflieger Ryanair im dritten Quartal einen Verlust eingebrockt. Zudem warnte Ryanair davor, dass die Fluggesellschaft bei einem weiteren Rückgang der Preise auch die erst jüngst reduzierten Jahresziele möglicherweise nicht erreicht. Dies gelte besonders im Falle eines ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU.

Panalpina-Eigentümer stellt sich gegen Übernahmeangebot von DSV

ZÜRICH - Der größte Aktionär des Schweizer Logistikkonzerns Panalpina stellt sich gegen eine Übernahme des Unternehmens durch die dänische DSV. Der Stiftungsrat der Ernst Goehner Stiftung (EGS) habe das Angebot geprüft und sei zum Schluss gekommen, es nicht zu unterstützen, teilte die Stiftung am Montag mit.

Großküchenausrüster Rational erreicht Wachstumsziele

LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Ziele erreicht. Dank einer robusten Nachfrage aus Nordamerika und China steigerte das Unternehmen seine Umsätze 2018 um 11 Prozent auf 778 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Montag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte sich von 188 Millionen auf rund 205 Millionen Euro erhöht haben, was einer Marge von 26,4 Prozent entspricht. Rational hatte eine Umsatzsteigerung von 10 bis 12 Prozent sowie eine Ebit-Marge von 26 bis 27 Prozent prognostiziert. Die Erlösprognose hatte das Unternehmen dabei im August erhöht.

Fraport tritt bei Wachstum 2019 auf die Bremse - Dividende soll steigen

FRANKFURT - Der Flughafenbetreiber Fraport tritt nach dem jüngsten Passagierrekord und dem Flugchaos von 2018 beim Wachstum in Frankfurt auf die Bremse. Im laufenden Jahr werde das Wachstum "deutlich niedriger" ausfallen als 2018, sagte Fraport-Finanzvorstand Matthias Zieschang der "Börsen-Zeitung" (Samstag). "Die Zahl der sogenannten Slots, also der maximal möglichen Starts und Landungen pro Stunde, wird zunächst nicht weiter erhöht." Eine Steigerung der Fluggastzahlen könne es deshalb nur noch über den Einsatz größerer Flugzeuge oder eine höhere Auslastung der Maschinen entstehen.

Wettrennen um Osloer Börse: Euronext prüft neues Gebot

AMSTERDAM/NEW YORK/OSLO - Die Euronext will im Bieterwettkampf um die Osloer Börse womöglich noch einmal nachlegen. Da der US-Rivale Nasdaq das ursprüngliche Gebot von Euronext offiziell um 7 norwegische Kronen je Aktie überbot, prüfen die Niederländer Optionen, ihre Offerte anzupassen, wie die Euronext am Montag in Amsterdam mitteilte.

