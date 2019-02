=== 01:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim 50 Club of Cleveland *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsu 07:20 AT/AMS AG, Jahresergebnis, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungs- runde (09:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 08:15 AU/Cimic Group Ltd (ehemals Leighton Holdings), Jahresergebnis, St Leonards *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 49,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 51,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 51,1 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV, München *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung Nationale Industriestrategie 2030, Berlin *** 11:00 GB/Software AG, Capital Market Day, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch mit DSGV-Präsident Schleweis (Veranstaltung vom Vorabend), Frankfurt *** 13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,4 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,7 Punkte zuvor: 57,6 Punkte *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea - JP/Bundeskanzlerin Merkel, Abschluss Japan-Reise, PK (03:10), Tokio Hinweis: Die Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation ist für Dienstag, 21:00 Uhr US-Ostküstenzeit terminiert, effektiv damit aber Mittwoch, 03:00 Uhr MEZ. ===

