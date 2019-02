Australiens größter, börsennotierter Goldproduzent Newcrest Mining (WKN 873365) hat im Dezemberquartal die Goldproduktion deutlich steigern können. Das Unternehmen bekräftigte daraufhin seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr. Die Cadia Valley-Mine in New South Wales erzielte Newcrest zufolge einen Rekordausstoß, während die Lihir-Goldmine in Papua Neu Guinea einen Anstieg der Goldproduktion von 38% im Vergleich ...

