Erfurt (ots) - Vom 4. bis 10. Februar 2019 trägt der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband e.V. die 50. FIL Europameisterschaft im Rennrodeln, den 9. Viessmann Rodelweltcup sowie den Viessmann Team-Staffel-Weltcup presented by BMW in Oberhof aus. Bei den Wettkämpfen starten voraussichtlich auch die Thüringer Sportsoldaten Oberfeldwebel Dajana Eitberger, Stabsunteroffizier Julia Taubitz, Stabsunteroffizier Toni Eggert und Gefreiter Max Langenhan. Wir wünschen faire Wettkämpfe und drücken den Bundeswehr-Athleten die Daumen.



