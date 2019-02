Laut Simbec-Orion Group Limited ("Simbec-Orion"), einer führenden Full-Service-Organisation für klinische Forschung, hat CBPE Capital LLP ("CBPE") die Mehrheitsbeteiligung an Simbec-Orion erworben.

Die Investition in Form eines Management-Buy-Out soll das Wachstum und die internationale Expansion von Simbec-Orion fördern.

Mit der über den CPBE Capital Fund IX realisierten Investition in Höhe von 459 Mio. wurden Aktien des Wales Life Sciences Investment Fund LP ("WLSIF") erworben. Dieser Fond wird von Arix Capital Management Limited, einer Tochtergesellschaft von Arix Bioscience PLC, verwaltet. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Simbec-Orion entstand im Juni 2014 durch die Fusion von Simbec Research und Orion Clinical, die nach der Übernahme von Simbec Research im Mai 2013 vom WLSIF finanziert wurde.

Die Zeit seit 2014 war von einem starken Unternehmenswachstum geprägt. Simbec-Orion rechnet mit einem Ergebnis von über 30 Mio. für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr, was einem Umsatzplus von insgesamt 13,2 Mio. seit Dezember 2014 entspricht.

Simbec-Orion bietet seinen Kunden ein umfassendes Full-Service CRO-Paket in allen Stufen der Entwicklungsphasen I, II und III. Simbec-Orion plant und realisiert die klinischen Entwicklungsanforderungen (einschließlich Projektmanagement, Klinikbetrieb, Datenmanagement, Statistik und regulatorische Angelegenheiten) für klinische Studien mit gesunden, freiwilligen Teilnehmern und Patienten. Mit der vollständigen Palette an zusätzlichen klinischen Entwicklungsdiensten einschließlich Zentrallabor, IMP-Management und Pharmakovigilanz ist das Leistungsangebot von Simbec-Orion erheblich vielseitiger als das seiner Mitbewerber.

Simbec-Orion (www.SimbecOrion.com) konzentriert die Bandbreite seiner Ressourcen auf Biotech-Unternehmen sowie kleine und mittelständische Pharmaunternehmen. Schwerpunkt der Unternehmensaktivitäten sind Spezialgebiete wie beispielsweise Onkologie, seltene und Orphan-Krankheiten, Atemwegserkrankungen und translationale Medizin (einschließlich FiH-Programme).

Die Investitionen von CBPE fördern das kontinuierliche, organische und auf Übernahmen basierende Wachstum von Simbec-Orion. CBPE blickt auf eine langjährige Geschichte der Unterstützung erfahrener Managementteams mit einer Erfolgsbilanz in operativer Leistung und Fusionen sowie Übernahmen zurück.

CBPE (www.cbpecapital.com) hat zusätzliche Mittel für zukünftige Investitionen in Betriebsabläufe, Anlagen und weitere Expansionen zugesagt. Das Managementteam und CBPE planen eine weitere geografische Expansion der Gruppe, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa sowie in allen Geschäftsbereichen:

Frühstudien der Phase I mit gesunden Freiwilligen

Patientenstudien der Phase I, II und III

Zentrallabor und

Beratung in der Wirkstoffentwicklung

Professor Sir Christopher Evans, Gründer und Deputy Chairman von Arix Bioscience PLC, erklärte: "Wir haben Simbec Research zum ersten Mal im Mai 2013 im Rahmen des Wales Life Sciences Investment Fund unterstützt. Heute hat die Gruppe eine starke finanzielle Position und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter, davon über 120 am Standort in Wales. Die heute bekanntgegebene Investition ist eine ausgezeichnete Nachricht für das Unternehmen und das Engagement des Wales Life Sciences Investment Fund."

Ronald Openshaw, Chief Executive von Simbec-Orion, ergänzte: "Die Kombination aus Simbec Research und Orion Clinical schafft eine solide Grundlage für die Expansion von CRO im mittelständischen Markt. Wir haben eine Strategie für ein klar definiertes und differenziertes Angebot entwickelt, in das unsere Mitarbeiter ihr exzellentes Know-how, ihr Engagement und ihre Leidenschaft zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten einfließen lassen. Wir freuen uns, diese Rendite für den WLSIF zu erzielen, und haben klare Pläne, zusammen mit CBPE das zukünftige Wachstum der Gruppe zu fördern

Anand Jain, Partner CBPE, erklärte: "Wir haben das Wachstum von Simbec-Orion seit der Fusion im Jahr 2014 verfolgt und freuen uns darauf, das Unternehmen in der nächsten Phase seiner Entwicklung zu begleiten. Wir sind stolz, Simbec-Orion die Investitionen und Unterstützung bieten zu können, die es für die Weiterentwicklung seiner Services und geografische Expansion benötigt

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

