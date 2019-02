Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wie bereits angekündigt, wird der Bund am 5. Februar 2019 die nachfolgenden inflationsindexierten Anleihen im Rahmen einer Multi-ISIN-Auktion aufstocken, so die Deutsche Bundesbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...