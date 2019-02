München (ots) - Es könnte so schön sein - eigentlich: Toni (Leo Reisinger) mag seinen Beruf als eine der wenigen männlichen Hebammen in einer angestammten Frauendomäne sehr. Seine Frau Hanna (Kathrin von Steinburg), mit der er zwei Kinder hat, ist seine große Liebe. Aber nun wird er nicht nur gefeuert, weil er sich einer Anweisung seiner biestigen Chefin Dr. Evi Höllriegl (Juliane Köhler) widersetzt, sondern Hanna will auch schon seit geraumer Zeit die Scheidung. Also ist zumindest ein beruflicher Neustart gefragt, denn die Hoffnung, doch mit Hanna zusammenzubleiben, stirbt zuletzt. Tonis Freund und Mentor, Dr. Prantlhuber (August Zirner), teilt ihm passenderweise mit, dass seine Tochter Luise (Wolke Hegenbarth), die als Gynäkologin tätig ist, einen Kompagnon für ihre Praxisgemeinschaft sucht. Gesagt, getan: Mit tatkräftiger Unterstützung von Kumpel Franzl (Frederic Linkemann) bezieht Toni die neuen Räumlichkeiten bei Luise. Dass er in dieser einen ehemaligen One-Night-Stand zu Fasching erkennt, macht es nicht gerade einfacher. Nur Luise hat keine Ahnung, denn im Gegensatz zu ihrer ist Tonis Maskerade damals nicht aufgeflogen ...



Unter der Regie von Sibylle Tafel sind in weiteren Rollen Anja Antonowicz, Johannes Zirner, Rosetta Pedone, Soogi Kang, Maria Mosnorno und Julius Bestehorn zu sehen. Hinter der Kamera stand Klaus Merkel.



Das Erste zeigt den ersten Teil der Reihe "Toni, männlich, Hebamme" am Freitag, 8. Februar 2019, um 20:15 Uhr. Wiederholungen folgen am 12., 13. und 16. Februar 2019 bei ONE. Der zweite Teil "Daddy Blues" ist am Freitag, 15. Februar 2019, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.



"Toni, männlich, Hebamme" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzenten: Ronald Mühlfellner und Christina Christ) im Auftrag von ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



