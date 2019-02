Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat zurückhaltend auf die Grundrente-Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) reagiert. "Wir müssen eine Lösung finden, die auch in zehn, 15, 20 Jahren bezahlbar ist, die gerecht ist, die funktioniert, und das ist eine schwierige Aufgabe", sagte Altmaier am Montag in Kairo am Rande eines Ägypten-Besuchs. Man werde sich den Vorschlag Heils nun genau anschauen.

Die Regierung habe im Koalitionsvertrag vereinbart, die Grundsicherung in eine Grundrente umzuwandeln, sagte Altmaier. "Wir wollen den Menschen helfen, die aus unglücklichen Umständen heraus eine sehr geringe Rente haben und in die Grundsicherung fallen." Es müsse nun im einzelnen diskutiert werden, wie dies umgesetzt werden könne. "Für mich ist die Nachhaltigkeit der Rentenversicherung ein wichtiges Gut", sagte Altmaier. "Wir dürfen nichts versprechen, was wir nicht halten können."

Heils Pläne sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch höhere Renten bekommen sollen. Kleine Renten sollen um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Zustehen soll die Grundrente all jenen, die mindestens 35 Jahre mit Beitragszahlung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit aufweisen. Drei bis vier Millionen jetzige und künftige Rentner sollen profitieren. Heil rechnet mit Kosten in mittlerer einstelliger Milliardenhöhe pro Jahr, finanziert werden soll das aus Steuermitteln./hoe/DP/zb

