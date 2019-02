Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) wird am Dienstag im Landtag eine Regierungserklärung zur aktuellen Entwicklung bei der angeschlagenen NordLB abgeben. Die Abgeordneten kommen dafür zu einer außerplanmäßigen Plenarsitzung zusammen, wie die Landtagsverwaltung am Montag mitteilte. Am Freitag hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Verhandlungen der Landesregierung mit den Sparkassen über eine Auffanglösung bekannt gegeben. Die Eigentümer der NordLB fokussieren sich auf eine Lösung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband im öffentlich-rechtlichen Sektor. Die Option eines gemeinsamen Angebots zweier Finanzinvestoren wurde zunächst zurückgestellt./dhe/DP/zb

