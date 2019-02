Lieber Leser,

ich hatte Ihnen vor zwei Wochen an dieser Stelle einen weiteren Aufwärtsmarsch an den Börsen beschrieben. Die "Erholungsrallye" läuft immer noch. Aus vielerlei Gründen. Die wichtigsten in Kurzfassung:

Die Zinsen bleiben noch niedrig. Sowohl in den USA wie auch bei uns in der EU. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sind nicht so gravierend, wie viele behaupteten - eine Einigung scheint am Ende in Sicht. Die Unternehmen verdienen weiterhin viel Geld. ... (Glenn Miller)

