Heute beginnt quasi die zweite Halbzeit in der neuen Berichtssaison. In den USA liegt zwar das Gros der Berichte schon vor, doch heute beispielsweise gibt es frische Zahlen von Alphabet. Die Europäer sind immer etwas langsamer dran, hier steht der Höhepunkt der Quartalsberichte noch bevor. Auf was Sie in dieser Woche alles achten müssen, das erfahren Sie von Mick Knauff vom Frankfurter Börsen-Parkett. Im Studio geht Jürgen Schmitt noch einmal auf die Turbulenzen bei Wirecard ein und zeigt Ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...