Der Euro hat am Montag im europäischen Späthandel leicht schwächer tendiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1433 Dollar, in der Früh war er bei 1,1441 Dollar gehandelt worden.Trotz schwacher Daten aus der US-Industrie gab der Euro am Nachmittag etwas nach. Im November hat das verarbeitende Gewerbe in der größten Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...