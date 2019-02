ANO 'Moscow Project Office for Tourism and Hospitality: Die Fotografen von Magnum Photos werden in Sarjadje eine Ausstellung über das moderne Moskau kreiern DGAP-News: ANO 'Moscow Project Office for Tourism and Hospitality / Schlagwort(e): Sonstiges ANO 'Moscow Project Office for Tourism and Hospitality: Die Fotografen von Magnum Photos werden in Sarjadje eine Ausstellung über das moderne Moskau kreiern 04.02.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MOSCOW COMMITTEE FOR TOURISM ANO «Moscow Project Office for Tourism and Hospitality Development» 1-st Krasnogvardiysky, 21/1, Moscow, 123112 Email: info@welcome.moscow Die Fotografen von Magnum Photos werden in Sarjadje eine Ausstellung über das moderne Moskau kreiern Vom 28. Januar bis zum 9. Februar wird die weltbekannte Fotoagentur Magnum Photos zum ersten Mal in der Hauptstadt Russlands das experimentelle Labor Magnum Live Lab/19 vorstellen. Am Projekt nehmen drei Fotografen teil - Thomas Dworzak aus Deutschland, Alex Majoli aus den USA und Newsha Tavakolian aus dem Iran. Sie werden im Sarjadje-Park eine Ausstellung über das moderne Moskau vorbereiten. Der schöpferische Prozess wird für alle Willigen zugänglich sein, man wird ihn live mitverfolgen können. Das Projekt wird von Nina Gomiashvili betreut. Es geht um ein großes internationales Kulturprojekt. Zu verschiedenen Zeiten waren die Magnum Fotolabors in London und Paris tätig. Im Moskauer Labor werden die Gastfotografen eine ganze Ausstellung über Moskau erstellen. Moskauer und Touristen werden alle Schritte des kreativen Vorgangs, darunter auch das Bearbeiten und Ausdrucken der Aufnahmen sehen können. Das Magnum Live Lab/19 Fotolabor wird innerhalb eines für Moskau wichtigen Objekts - Sarjadje-Park - Platz finden und das Info-Pavillon Kuppel (in der Nähe von Roter Platz) belegen. Das Labor-Team wird Aufnahmen in verschiedenen Bezirken der russischen Hauptstadt machen und sich besonders auf die historische Architektur, die Gestaltung von öffentlichen und kulturellen Bereichen und natürlich auf die Porträts der Stadtbewohner fokussieren. Das Magnum Live Lab/19 Labor wird so vor den Augen der Besucher schrittweise zu einem Ausstellungsbereich zusammengestellt, wo sämtliche Projektergebnisse vorgestellt werden. Während der Tätigkeit des Labors wird ein Workshop stattfinden, an welchem Fotografen und Betreuerin des Projekts teilnehmen werden. Anhand von Ergebnissen der Arbeitsschritte und inoffiziellen Phasen der Tätigkeit von Magnum Live Lab/19 sollte dann auch ein Film gedreht werden. Das Projekt wird von der unabhängigen Non-Profit-Organisation Projektbüro für die Entwicklung von Tourismus und Gastfreundschaftlichkeit Moskaus sowie der internationalen Fotoagentur Magnum Photos und Sarjadje-Park organisiert. Projekt im Web: http://magnummoscow.com VERANSTALTER Unabhängige Non-Profit-Organisation Projektbüro für die Entwicklung von Tourismus und Gastfreundschaft Moskaus wurde im November 2018 gegründet, um Moskaus Entwicklung als ein internationales Tourismus- und Kulturzentrum beizutragen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Organisation ist es, Image- und Marketing-Projekte zu realisieren, um das Tourismus-Potential von Moskau sowohl in Russland als auch im Ausland zu fördern, den Touristenstrom zu erhöhen und den Beitrag der Tourismusbranche und Dienstleistungsindustrie zur Wirtschaft der Stadt zu steigern. Magnum Photos ist eine internationale Fotoagentur, die 1947 auf Initiative von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger und David Seymour gegründet wurde. Dank der außerordentlichen Vielfalt aller Gründer konnte dort/hier einer der wichtigsten schöpferischen professionellen Verbände in der Geschichte der modernen Fotokunst organisiert werden. Heute verfügt Magnum Photos über Standorte in Paris, New York, London und Tokio, die Agentur arbeitet mit den bekanntesten Fotografen der Welt zusammen, die sich an den Werten der Gründer orientieren und in ihrer Praxis Journalismus, Fotokunst und Dokumentarbericht vereinigen. Die Fotografen von Magnum Photos domminieren die Chronik der Weltereignisse, sie nehmen Personen, Orte und Kulturobjekte auf. Sarjadje ist ein Park von nationaler Bedeutung. 2018 kam er in die TOP-100 der Weltbesten Orte nach Time-Magazin. Sarjadje befindet sich gerade im Zentrum Moskaus und der eigentliche Name kommt von der Bezeichnung eines der ältesten Bezirke in Moskau, der eine jahrhundertlange Geschichte mit sich trägt. Dieses Labor wird das Info-Pavillon Kuppen belegen, das sich in der Nähe vom Roten Platz befindet. Die Innenausstattung des Pavillons bildet den zentralen Teil der russischen Exposition auf der Architekturbiennale in Venedig 2012 ab, welcher der spezielle Preis von der Jury verliehen wurde. TEILNEHMER von Magnum Live Lab/19, MOSKAU Thomas Dworzak, Fotograf Seit jüngsten Jahren beschloss Thomas Fotograf zu werden, nach dem Abschluss des Gymnasiums zog er aus Deutschland aus und reiste viel um die Welt. Von 1993 bis 1998 lebte er in Tiflis und dokumentierte Konflikte im Kaukasus, Leben und Kultur der Ortsansässigen. Aus seinen schwarz-weißen Bildern, die damals aufgenommen wurden, und den Auszügen aus den Werken der klassischen Literatur (von A. Puschkin, M. Lermontow und L. Tolsto) wurde das Buch Kaukasus zusammengestellt (2010). 1999 nahm Dworzak die Krise in Kosovo auf und seit 2000 berichtete er über den Krieg in Tschetschenien. Während seines Aufenthalts in Afghanistan fand Thomas die im Studio aufgenommenen Porträts der Mitglieder der Taliban-Bewegung, welche dann zugrunde seines Buches Taliban gelegt wurden (2002). 2006 gab er das Buch M*A*S*H* IRAQ aus, die aus Screenshots der gleichnamigen US-amerikanischen Serie von 1970-er und seinen Bildern zusammengestellt wurde, die während der US-amerikanischen Militärkampagne 2005 im Irak aufgenommen worden waren. Er nahm auch die Folgen von Hurrikan Katrina, Farbrevolutionen im postsowjetischen Raum, Arabischen Frühling und Olympiade in Sotschi auf. 2000 wurde Thomas Dworzak als Mitglied von Magnum nominiert, 2004 wurde er zum vollberechtigten Mitglied. Er lebt und arbeitet in Paris. https://www.magnumphotos.com/photographer/thomas-dworzak/ Foto Upload: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1a768853285cebed23a212ae3c4e88cc&application_id=137845&user_id=0&application_name=mailing Alex Majoli, Fotograf Im Alter von 15 Jahren tritt er dem F45 Studio in Ravenna bei, arbeitete Seite an Seite mit Daniele Casadio. Während seines Studiums an der Schule für Künste in Ravenna nahm Alex für die Agentur Grazia Neri auf und ging auf Dienstreise nach Jugoslawien, um eine Reportage vom Konflikt in diesem Land zu machen. 1991 absolvierte Majoli erfolgreich die Ausbildung an der Schule für Künste. Drei Jahre später erstellte er eine Serie von Bildern, die der Schließung von psychiatrischen Heilanstalten auf der Leros-Insel gewidmet wurde. Dieses Projekt wurde dann zum Thema seines ersten Buches Leros. 2001 wurde Majoli zum vollberechtigten Mitglied der Agentur Magnum, er nahm Reportagen über den Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan und zwei Jahre später über das Eindringen des USA-Militärs in den Irak auf. Zusammen mit Dworzak und anderen Kollegen nahm er an der Erstellung einer sehr erfolgreichen Ausstellung und Installation - Off Broadway - 2004 in New-York teil. Danach arbeitete er zusammen mit dem Kulturministerium Frankreichs an einem Projekt über soziale Veränderungen in Marseille. Alex Majoli beteiligte sich am Projekt Magnum Live Lab in Shenzhen (2017). Er lebt und arbeitet in New York. www.magnumphotos.com/photographer/alex-majoli/ Foto Upload: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8f843cb90ae055d7ca6103ad6f862f06&application_id=137845&user_id=0&application_name=mailing Newsha Tavakolian, Fotografin Seit dem Alter von 16 Jahren nimmt sie viel für professionelle Medien im Iran auf. Sie war die jüngste der Fotografen, die über die Stundenproteste 1999 im Iran berichteten. Ein Jahr später tritt sie der Polaris Images Agentur in New York bei. 2002 nahm sie den Krieg im Irak auf und stellte nachher Bildreportagen über andere Konflikte in der Region und Naturkatastrophen im Libanon, in Syrien, Saudi-Arabien, Pakistan und im Jemen zusammen. 2009 war Newsha bei der Präsidentenwahl im Iran tätig, die mit Krawallen endete. Dann musste sie ihre Tätigkeit als Fotojournalistin einstellen und startete Projekte, die an der Schnittstelle von sozialen Dokumentarfotografie und Kunst lagen. Ihre Bilder wurden auf internationalen Ausstellungen präsentiert (darunter im Victoria and Albert Museum, im Britischen Museum und im Los Angeles County Museum of Art). Newsha Tavakolian wurde 2015 von Magnum als Mitglied nominiert. Sie lebt und arbeitet in Teheran. https://www.magnumphotos.com/photographer/newsha-tavakolian/ https://www.newshatavakolian.com/ Foto Upload: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fd28088e386c6530429fe742c7da80d0&application_id=137845&user_id=0&application_name=mailing Nina Gomiashvili, Betreuerin des Projektes Nina absolvierte das Studium an Parsons School of Design (New York). Sie betreute Festival-Fotoprojekte für Unseen Photo Fair (Amsterdam), Volta 6 (Basel), Volta NY (New York), Paris Photo Fair (Paris). Nina Gomiashvili war als Hauptbetreuerin bei folgenden Ausstellungen tätig: Runder Ball, flaches Feld. Die Chroniken des Russischen Fußballs von 1897-2018 (2018, Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft, Karelien-Pavillon, Moskau), Hauptbilder. TASS öffnet ihre Fotoarchive (2017, Zentrale Ausstellungshalle Manege, Moskau; 2018, Jelzin-Zentrum, Jekaterinburg), personale Ausstellung von Noé Sendas (2017, RuArts-Galerie, Moskau), Jump Pictures Ausstellung von Philippe Halsman (2017, Jüdisches Museum und Toleranzzentrum, Moskau), New York's Photo League (2016, Jüdisches Museum und Toleranzzentrum, Moskau), Rückschau von Michael Kenna (2011, Moskauer Museum für moderne Kunst, Moskau), Merce my Way von Mikhail Baryshnikov (2009, Stroganow Museum, Staatliches Russisches Museum, Sankt Petersburg). Von 2005 bis 2015 leitete Nina die Galerie Pobeda und war als Betreuerin deren Projekte tätig. Nina ist Mitglied der Einkaufskommission für Kunstwerke beim Kulturdepartement der Stadt Moskau. Sie lebt und arbeitet in Moskau. Wichtiger Hinweis für Redaktionen/Journalisten! Wenn Sie die Bilder von Magnum Photos nutzen, halten Sie bitte die folgenden Vorschriften ein: Es darf kein Text auf den Bildern stehen. 