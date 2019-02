KAIRO (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat trotz eines erwarteten Milliarden-Finanzlochs im Bundesetat vor voreiligen Konsequenzen gewarnt. Altmaier sagte am Montag am Rande eines Ägypten-Besuchs in Kairo, zwar lasse das Wachstum nach, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe seine Kabinettskollegen zu Beginn der Haushaltsberatungen "gewarnt und nachdenklich" gemacht.

Man werde aber sehen, ob die Lücke wirklich so eintrete. Es sehe derzeit so aus, als ob der Aufschwung in Deutschland weitergehe und sich die Wirtschaft als robust erweise. Dies werde sich nun zeigen müssen. "Wir dürfen vor allen Dingen keine falschen Weichenstellungen vornehmen", sagte Altmaier. "Wir dürfen vor allen Dingen den Aufschwung nicht gefährden, in dem wir ihn selber schlecht reden."

Die Bundesregierung hatte ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum zuletzt deutlich nach unten geschraubt. Das Finanzministerium erwartet nun im Haushalt ein Loch von 24,7 Milliarden Euro bis 2023/hoe/DP/zb

AXC0231 2019-02-04/17:06