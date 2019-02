Frauen leiden unter Vorurteilen: Wer um die 30 ist, heißt es, ziehe ein Kind der Karriere vor. Das können sich Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels eigentlich nicht mehr leisten.

Marie Frensch* war überzeugt, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. So hatten ihre Eltern sie erzogen, so hat sie es an der Hochschule erlebt: RWTH Aachen, Ingenieurwesen, stark männerlastig. Egal, ob in Vorlesungen, Lerngruppen oder Nebenjobs: Nie hat ein Kommilitone oder Kollege sie von oben herab behandelt, sie spüren lassen, dass für Frauen andere Regeln gelten.

Doch dann bewarb sich Frensch im Sommer 2017 um einen Job bei einem deutschen Automobilhersteller in München. Zuerst lief das Vorstellungsgespräch wie geplant: Frensch erzählte dem Personaler von ihrer Promotion und von Praktika während des Studiums. Der Abteilungschef hörte sich alles geduldig an, fragte neugierig nach, erzählte von den Anforderungen an die Stelle. Und hatte dann noch eine Frage: "Wie stellen Sie sich den Job vor, wenn Sie eines Tages Kinder bekommen sollten?"

Frensch blickte ihn verdutzt an und stammelte etwas, an das sie sich heute nicht mehr erinnert. Gut im Gedächtnis hat sie aber noch das mulmige Gefühl, das sie nach dem Gespräch beschlich. Und dass sie sich wenig später auch nicht über die Absage wunderte: "Im Nachhinein bin ich darüber sehr froh." Wer will schon in einem Unternehmen arbeiten, in dem Kinder als Karriererisiko gelten?

So wie Frensch ergeht es jedes Jahr vielen jungen Frauen bei der Jobsuche. Theoretisch herrscht im Arbeitsleben Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern; in der Praxis haben Frauen trotz Fachkräftemangel ab einem gewissen Alter berufliche Nachteile, egal, ob als Bewerberin oder Angestellte. Der latente Verdacht: Sobald die Probezeit überstanden ist, wenden sich Frauen Ende 20 bis Mitte 30 nicht dem nächsten Projekt zu - sondern der Kinderfrage.

Anonyme Umfrage

Jede dritte Führungskraft gibt anonym zu, die Bewerbung von weiblichen Kandidaten bewusst auszusortieren, wenn eine künftige Schwangerschaft auch nur vermutet wird. Das ergab vor wenigen Monaten eine Umfrage von Slater and Gordon. Die australisch-britische Großkanzlei befragte dafür etwa 500 Chefs mittelständischer Unternehmen, darunter 267 Frauen.

Das ernüchternde Ergebnis: Wäre es gesetzlich erlaubt, würden fast 40 Prozent der Geschäftsführer offene Stellen ausschließlich für Männer ausschreiben. Genauso viele Manager (und Managerinnen) waren davon überzeugt, dass Männer sich ihrem Job stärker verpflichtet fühlen. 36 Prozent erblickten in Frauen gar ein "höheres Investitionsrisiko". Sicher, die Umfrage stammt aus Großbritannien. Gleichwohl sind ihre Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar. Die Studienautorin und Anwältin Remziye Ozcan hat selbst viele Fälle von Diskriminierung betreut, insofern ist ihr das Phänomen nicht neu: "Aber das Ausmaß der Vorurteile gegenüber Frauen in unserer Arbeitswelt hat mich dann doch überrascht."

Dabei können sich Unternehmen diese Art der Diskriminierung in Zeiten des Fachkräftemangels eigentlich nicht mehr leisten. Allein im vergangenen Jahr war eine Stelle im Schnitt 107 Tage unbesetzt, ergaben Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums.

Alte Ausreden

Dass die fehlende Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt schädlich ist, hat auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erkannt. Sie will das Problem vor allem mit einer progressiveren ...

